Erzincan İliç'teki maden faciası | ÇED raporu iptal edildi

Cezayirlioğlu ve Atal, madencilik faaliyetlerinin tek kazananının maden şirketleri olduğunu savurarak, son yapılan bilimsel incelemelere göre çevre kirliliğinin cinsel yönden de insanlara zarar verdiğini, doğurganlık oranının azaldığını, ülkenin orman yapısının ve ekosisteminin projenin zararlı etkilerini tolere etme gücünün olmadığını, iklim krizinin doğrudan ve dolaylı düşmansız bir milli güvenlik tehdidi olduğunu, madenciliğin insanlığa karşı işlenen suçlardan olduğunu, normlar hiyerarşisine göre üstteki norm ve uluslararası düzenlemelere aykırı olan kanun ve yönetmeliklerin uygulanamayacağını iddia etti.