Erzincan İliç'teki maden faciası | ÇED raporu iptal edildi
Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden sahasını genişletme projesine ilişkin verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu mahkeme kararıyla iptal edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ile yüzlerce personelin katıldığı ve aylarca süren aramalar sonunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçiler gözyaşları arasında toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.