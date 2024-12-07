Erzincan İliç'teki maden faciasında yeni gelişme
Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kalarak can verdiği heyelana ilişkin soruşturmada, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarında onay ve imzası bulunan kamu yetkilileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin soruşturmada, ÇED raporlarında onay ve imzası bulunan kamu yetkilileri hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına dair" karar verildi.