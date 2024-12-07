Erzincan İliç'teki maden faciasında yeni gelişme

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelanla ilgili başsavcılık olarak "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.