Erzincan'da baraj dondu, balık kafesleri buzlar altında kaldı
23.01.2026 10:00
İHA
Erzincan'da sıfırın altına düşen soğuk havaların etkisiyle, Göyne Sulama Barajı buz tuttu.
Hava sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı buzla kaplandı. Kar yağışının olmadığı şehirde gece saatleri aşırı soğuklar etkisini gösteriyor. Soğukların yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dere, çay ve barajlar da dondu.
Yaz aylarında yaklaşık 48 bin hektarlık tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan barajda aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor. Soğuk havaların etkisiyle donan barajdaki balık kafesleri de buzların altında kaldı.
Barajın donmasıyla beraber bir yandan da güzel görüntülerin oluşmasıyla bazı vatandaşlar, hem manzarayı seyretti hem de taşla buzun kalınlığını da test etmeye çalıştı.