Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 1

Erzincan'da Recep Ç'nin kullandığı 24 ABF 410 plakalı kamyonet, İliç-Kemaliye kara yolu Baraj mevkisinde, Fatih K. idaresindeki 58 FV 064 plakalı otomobille çarpıştı.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 2

Kazada, Funda B. olay yerinde, otomobil sürücüsü Fatih K. ise kaldırıldığı İliç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 3

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki S.K, İ.K, S.Ş, Y.Ş, E.K. ve S.Ç, ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 4

Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 5

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 6

Kazada araçlardan kopan motor parçalarının yola savrulduğu görüldü.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 7

Trafiğe kapatılan kara yolu ise ekiplerin çalışması sonrası normale döndü.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 8

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 9
Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 10

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