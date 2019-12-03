Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Refahiye ilçesine bağlı Salur Köyü Yazı mezrasında yaşayan Sezgin Özkaya, kar yağışı nedeniyle enerji hatlarının hasar gördüğünü ve elektriklerin kesildiğini ifade ederek, “Kar 20 santimetreye ulaştı. Elektriklerimiz kesildi. Ancak kar çok güzel. Görsel bir güzellik oluşturdu” dedi.