Erzincan'da şoför hayatını kaybettiği kazada kendini feda etmiş! 26 kişiyi böyle kurtarmış

"O KENDİNİ FEDA ETTİ"

İncediş, kaza öncesi 30 kilometre hızla giden otobüsün bir anda 100'e çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"O da panikledi, 'Yapacak bir şey yok.' dedim. En azından sola yatıralım, ölen de yaralı da bizim olur. Sağda olursak hiç kimsenin kurtulma şansı yok. Sakaltutan'ı bilen bilir, ortada refüj yok zaten. Oradan karşıya atladık. Karşıdan da tır geliyor. Su akıntısı gibi bir oluk var. Oradan zıpladı düzlüğe, ondan sonra araba kayarak kanal gibi bir yerin içine düştük. Zaten oraya düşmeden önce direksiyonu sabitledim, 'Ben arkaya gidiyorum hakkını helal et.' dedim. Yapacak hiçbir şey yoktu. O, kendini feda etti. O da kaçıp benimle arkaya gelseydi, şu an hiçbirimiz yaşamıyorduk."