Erzincan'da şoför hayatını kaybettiği kazada kendini feda etmiş! 26 kişiyi böyle kurtarmış
Erzincan'da Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden şoförün canı pahasına direksiyonun başından ayrılmayarak yolcuların hayatını kurtardığı ortaya çıktı. O anları anlatan otobüsün ikinci şoförü, "O kendini feda etti. O da kaçıp benimle arkaya gelseydi, şu an hiçbirimiz yaşamıyorduk." dedi.
Erzincan'daki otobüs kazasında ölen şoför, 26 yolcunun hayatını kurtarmış...