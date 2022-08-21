Erzincan'da tarihi ahşap evlerde yangın

Yaraların en kısa sürede sarılması için bir an önce çalışmalara başlanacağını aktaran Makas, şunları kaydetti:



"Çıkan yangının ardından merkez ile birlikte tüm ilçelerden ve çevre illerin yakın ilçelerinden itfaiye takviyesi geldi. Kemaliye'de bulunan 8 itfaiye aracı haricinde, Erzincan Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerimiz, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğümüz, İl Özel İdaremiz, çevredeki maden işletmeleri ile birlikte, Malatya Arapgir, Elazığ Ağın ve Sivas Divriği ilçelerinden onlarca itfaiye aracı, arazöz ve sulama tankerleri ile yangına müdahale edilerek büyük bir ekip çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın, vatandaşlarımızın da katkıları ile daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Destek veren bütün il ve ilçelerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."