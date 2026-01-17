Erzincan'da tipi etkisini artırdı! Kar nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor
17.01.2026 10:44
İHA
Erzincan-Sivas Karayolu'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Erzincan da o şehirler arasında yer alıyor.
Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kar ve tipi, Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane karayolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.
Yer yer sisin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği engellememesi için Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurulan TIR ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine izin verilmiyor.
Polis ekipleri, durdurdukları TIR, çekici ile ağır tonajlı araçların sürücülerini, kar ve buzlanma nedeniyle bir süre tesislerde dinlenmeleri konusunda uyarıyor.