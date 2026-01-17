Erzincan'da tipi etkisini artırdı! Kar nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor

Kar ve tipi, Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane karayolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Yer yer sisin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği engellememesi için Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.