Erzincan'da "yarasa adam" heyecanı: 250 kilometre hızla atlayış

Festivalin tüm hızıyla devam edeceğini bildiren Arıkan, şöyle devam etti:



"Eğin'in özelliği olan Fırat Nehri'mizi besleyen Karasu'da bot yarışımızı yaptık. Bugün de ikinci gün ultra maraton koşusu ile yarasa atlayışını Cengiz hocamız gerçekleştirdi. Gerçekten nefes kesici bir etkinlikti. Ardından yine sabah ultra maraton 21 ve 10 kilometre koşularına start verdik. Katılım da harika. Herkesi Kemaliye'ye bekliyoruz. Zaten festivalimizin, Kemaliye'mizin sloganı da 'Kemaliye seni bekler.'"