Erzincan'da "yarasa adam" heyecanı: 250 kilometre hızla atlayış
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 46'ncısı düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nin ikinci gününde gerçekleştirilen wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışı hayranlıkla izlendi.
Kemaliye'nin Gabani bölgesindeki etkinlikte ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, 600 metre yükseklikte kurulan 6 metre uzunluğundaki özel platforma, "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna doğa sporcusu Sıtkı Vanlıgil ile tırmandı.