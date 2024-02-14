Erzincan'daki altın madeni faciası hakkında en son ne biliyoruz? Enkaz altında kalanlar bulundu mu? Soruşturma hangi aşamada?
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketine ait altın madeninde meydana gelen heyelan faciasının üzerinden 2 gün geçmesine rağmen toprak altında kalan 9 işçiye henüz ulaşılamadı. İşçileri arama kurtarma çalışmaları 827 personelle devam ederken, soruşturma kapsamında aralarında maden sahası sorumlularının da bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan "toprak altında kalan işçiler resmi rakamın 5 katı" yönündeki iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Peki Erzincan'daki maden faciasının 2. gününde neler yaşandı, arama kurtarma çalışmalarında son durum ne, soruşturma nasıl yürütülüyor, yetkililer en son hangi açıklamaları yaptı? İşte Erzincan'daki maden faciasında tüm merak edilenler....
MADEN FACİASI HANGİ GÜN VE SAATTE MEYDANA GELDİ?
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketine ait Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü heyelan meydana geldi.
Saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı.
Facianın hemen ardından bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den AFAD, UMKE ve Kızılay'dan toplam 827 kişilik ekip sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmalarına JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından da çok sayıda personel katıldı.
MADEN FACİASI NASIL OLDU?