Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye henüz ulaşılamadığını, arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyledi. Kazanın büyük miktardaki istiflenmiş toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 8-10 dönümlük toprak kütlesinin 100 dönümlük alana yayıldığını aktardı. Maden sahasında aralarında Milli Savunma Bakanlığı, AFAD, UMKE, Kızılay ve çevre illerden 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. İşçilerin kurtarılması için umutlu bekleyiş sürerken maden ne zamandır işletiliyor, heyelan nasıl meydana geldi, bölgede siyanür tehlikesi var mı, devlet birimleri nasıl müdahele ettiği soruları da yanıt bekliyor. İşte Erzincan'deki altın madeni faciası hakkında merak edilenler...

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 1

HEYELAN NE ZAMAN MEYDANA GELDİ?

Heyelan, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Madeni'nde dün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 2

KAÇ İŞÇİ TOPRAK ALTINDA?

Maden alanında meydana gelen heyelanda 9 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söyledi.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 3

HEYELAN NASIL MEYDANA GELDİ?

Bakan Yerlikaya, kazanın büyük miktardaki istiflenmiş olan toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirterek, "8-10 dönümlük toprak kütlesi 100 dönümlük alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

VİDEO - FACİADAN YENİ GÖRÜNTÜ

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 4

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?

Maden sahasında dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen heyelan sonrası yetkililer ilk andan itibaren harekete geçti.

Bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den AFAD, UMKE, Kızılay'dan 400 kişilik ekip sevk edildi.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 5

MEHMETÇİK DE SAHADA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, 3'üncü Ordu Komutanlığının da destek verdiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "3'üncü Ordu Komutanlığımız, toprak kayması meydana gelen Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Erzincan Valiliğinin talebi üzerine, 3'üncü Ordu İstihkam Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor." ifadelerine yer verildi.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 6

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise arama kurtarma çalışmaları hakkında, olay yerine 10 ambulans ve 3 UMKE ekibinin, 2 Acil Müdahale Aracının görevlendirildiğini, tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kurulduğunu aktardı.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 7

SİYANÜR TEHLİKESİ VAR MI?

Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti. Dün yaşanan toprak kayması sonrası siyanür iddiaları yeniden gündeme geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 8

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım da siyanür iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Yıldırım, "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor." ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 9

MADENİ HANGİ ŞİRKET NE ZAMANDIR İŞLETİYOR?

9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2010 yılından bu yana işletiliyor. Maden sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Anagold Madencilik'in büyük ortağı ABD'li SSR Mining. Denver merkezli şirket, Türkiye'deki Çöpler madeni dışında ABD, Kanada ve Arjantin'de de maden sahaları işletiyor.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 10

Şirketin raporlarına göre, Çöpler Madeninden 2019'da 391 bin ons, 2023'te 221 bin ons altın üretildi. 2023'ün ortalama altın fiyatlarıyla bu üretim, 428,7 milyon dolarlık değere denk geliyor.

Şirket, 2023'te toplam 707 bin onsluk altın üretiminin yüzde 31,3'ünü Erzincan'daki Çöpler madeninde üretti.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 11

MADEN ŞİRKETİNİN AÇIKLAMASI

Toprak kaymasına ilişkin, madenin işletmecisi Anagold isimli şirket de bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 12

HEYELAN ÖNCESİ ÇÖPLER MADENİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Çöpler Madeni'nin heyelan öncesi havadan görüntüleri ortaya çıktı.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 13

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmi kanalları takip etmesi önem arz etmektedir. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun."

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 14

SİYASİLERDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Olaya ilişkin siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde… Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için.” ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİDİYOR

CHP ise olaya ilişkin bir heyet kurdu. “Erzincan İliç’te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.” diyen CHP lideri Özgür Özel, genel başkan yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyesi Baran Bozoğlu’nun bölgeye hareket ettiğini söyledi.

AKŞENER: EN KORKULAN SENARYOLARDAN BİRİNİ YAŞIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu açıklamayı yaptı:

“Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz... Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız…”

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 15

SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprak kaymasına ilişkin 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.

Soruşturmaya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 16
Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 17
Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 18
Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 19
Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 20
Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 21
Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz? - 22
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