Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen heyelan hakkında en son ne biliyoruz?
Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiye henüz ulaşılamadığını, arama kurtarma çalışmalarının titizlilikle devam ettiğini söyledi. Kazanın büyük miktardaki istiflenmiş toprak kütlesinin kayması sonucu meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 8-10 dönümlük toprak kütlesinin 100 dönümlük alana yayıldığını aktardı. Maden sahasında aralarında Milli Savunma Bakanlığı, AFAD, UMKE, Kızılay ve çevre illerden 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. İşçilerin kurtarılması için umutlu bekleyiş sürerken maden ne zamandır işletiliyor, heyelan nasıl meydana geldi, bölgede siyanür tehlikesi var mı, devlet birimleri nasıl müdahele ettiği soruları da yanıt bekliyor. İşte Erzincan'deki altın madeni faciası hakkında merak edilenler...
HEYELAN NE ZAMAN MEYDANA GELDİ?
Heyelan, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Madeni'nde dün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde meydana geldi.