Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Haberler - İHA - DHA 20.09.2022 - 14:52
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bulunan yemekhanede yangın çıktı.
Atatürk Üniversitesi yemekhanesinin çatısında başlamayan yangın sürüyor.
Alevlerin öğrencilerin yemek yediği sırada binayı sardığı belirtildi.
Kampüs içindeki yangına ekipler müdahale ediyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.
Çalışmalara Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA ile de destek veriliyor.