Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi'nde öğrencilerin yemek yediği sırada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haberler - İHA - DHA 20.09.2022 - 14:52

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 1

 Atatürk Üniversitesi'nde bulunan yemekhanede yangın çıktı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 2

Atatürk Üniversitesi yemekhanesinin çatısında başlamayan yangın sürüyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 3

ÖĞRENCİLER YEMEK YİYORDU

Alevlerin öğrencilerin yemek yediği sırada binayı sardığı belirtildi. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 4

Kampüs içindeki yangına ekipler müdahale ediyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 5

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 6
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın - 7

YANGINA MÜDAHALEYE TOMA DESTEĞİ

Çalışmalara Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA ile de destek veriliyor.

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