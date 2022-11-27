Erzurum beyaza büründü

Eşi ve çocukları ile Palandöken’e çıkarak gece yarısı kartopu oynayan Melikşah Dengizek, "Karı çok özledik. Erzurum’a kar yakışıyor. Karın gelişini kutlamak için ailece dışarı çıkıp kartopu oynadık. Çok da iyi oldu’’ diye konuştu.