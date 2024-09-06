Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Çiftçi, "Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu.

Artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek olan bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda. Yalnız Hindistan menşeili uçak şu anda hala havaalanımızda durmaya devam ediyor. Çünkü uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belli bir süre uçuş imkanları var. Onlar da bu süreyi tamamladıkları için şu anda istirahate çekilmiş durumdalar.

Yolcular havalarımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyorlar. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 7.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler. Şimdilik söyleyebileceğim bunlardan ibaret" diye konuştu.