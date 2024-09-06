Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor
Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Bomba alarmı nedeniyle havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı, Erzurum hava sahası kapatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yolcu uçağının tuvaletinde “Uçakta bomba olduğu” yazılı bir kağıt bulunduğu bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda Erzurum Valisi Çiftçi, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı. Bugün, sabah saatlerinde uçak seferleri normal uçuşlarını yaparken 234 yolcu ve 13 mürettebatın kentteki bekleyişi sürüyor. Yolcuları almak için Hindistan’dan yeni uçak gelirken, seferin önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı yaşandı.