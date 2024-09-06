Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor

Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Bomba alarmı nedeniyle havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı, Erzurum hava sahası kapatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yolcu uçağının tuvaletinde “Uçakta bomba olduğu” yazılı bir kağıt bulunduğu bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda Erzurum Valisi Çiftçi, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı. Bugün, sabah saatlerinde uçak seferleri normal uçuşlarını yaparken 234 yolcu ve 13 mürettebatın kentteki bekleyişi sürüyor. Yolcuları almak için Hindistan’dan yeni uçak gelirken, seferin önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 1

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 2

HİNDİSTAN'DAN ALMANYA'YA GİDİYORDU

Hindistan’dan Almanya’ya giden bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

Uçağın Erzurum Havalimanı'na zorunlu inişinin ardından havalimanına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 3

ERZURUM HAVA SAHASI KAPATILDI

Havalimanındaki ekipler alarma geçerken, kentte hava sahası trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da saat 21.00’e kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlar durduruldu.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 4

UÇAKTA 247 KİŞİ VARDI

Uçaktaki 234 yolcu ve 13 mürettebatın tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

AFAD ekipleri, uçaktan tahliye edilen yolcuları güvenli şekilde üzerlerinde arama yapıp araçlarla havalimanı içine taşındı.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 5

Havalimanında, 100 emniyet personeli, 54 personel ile 14 ambulans, 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 kurtarma ve 2 KBRN aracıyla 28 personel, 6 aracıyla 24 itfaiye personeli, 1 olay yeri inceleme ve 1 tercüman görev yapıyor.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 6

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Malumlarınız bugün Hindistan'ın Mumbai şehrinden havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 16.30 sıralarında elimizde zorunlu acil iniş yapmıştı. Uçağın havaalanına inmesiyle beraber, biz gerekli bütün tedbirleri almıştık. Hem AFAD müdürlüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, OMKE ekiplerimiz, sağlık müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz, itfaiye ekiplerimizle beraber tüm tedbirleri almış bir şekilde uçağa karşıladık.

Ardından bütün yolcular, toplamda 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Bomba arama ekiplerimiz uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttüler. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı" dedi.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 7

BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Çiftçi, "Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu.

Artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek olan bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda. Yalnız Hindistan menşeili uçak şu anda hala havaalanımızda durmaya devam ediyor. Çünkü uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belli bir süre uçuş imkanları var. Onlar da bu süreyi tamamladıkları için şu anda istirahate çekilmiş durumdalar.

Yolcular havalarımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyorlar. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 7.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler. Şimdilik söyleyebileceğim bunlardan ibaret" diye konuştu.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 8

"UÇAKTA BOMBA VAR" NOTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Bugün, Vistara Havayolları’na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde “Uçakta bomba olduğu” yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır." şeklinde konuştu.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 9

234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirildiğini belirten Yerlikaya, 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir." dedi.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 10

Yerlikaya, "Havaalanında Afad, İtfaiye, Sağlık, Emniyet, UMKE ve DHMİ Ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21:00’e kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir." ifadelerini kullandı.

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 11

DIŞ HATLARDA BEKLEDİLER

Bugün, sabah saatlerinde uçak seferleri normal uçuşlarını yaparken, Hindistan yolcuları dış hatlar servisinde sabahladı.

Havalimanında parka çekilen uçak firması, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gerekli tüm kontroller yapıldı ve müşteriler, mürettebat ve uçak güvenlik kurumları tarafından onaylandı. Mürettebat görev süresi sınırlamasını aştığından, Türkiye'deki Erzurum Havalimanı'na yeni bir mürettebatla alternatif bir uçak gönderiyoruz. Bu uçağın 12.25'te (yerel saatle) oraya varması ve tüm müşterilerle birlikte 14.30'da (yerel saatle) Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor. Bu arada, müşterilere ikramlar ve yemekler sunmak da dahil olmak üzere, müşterilere verilen rahatsızlığı en aza indirmek için her türlü çaba gösteriliyor. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı kendilerine verilen rahatsızlıktan dolayı içtenlikle üzgünüz. Her zaman olduğu gibi, müşterilerimizin, mürettebatımızın ve uçağımızın emniyeti ve güvenliği Vistara için son derece önemlidir."

Erzurum Havalimanı’nda bomba alarmı: Hindistan’dan yeni uçak geldi, yolcular kalkış için bekliyor - 12

YOLCULAR İÇİN YENİ UÇAK GELDİ

Frankfurt’a gitmek için dün akşam saatlerinden bu yana bekleyişini sürdüren yolcuları almak için Hindistan’dan yeni uçak kente geldi.

Yeni gelen uçak, dış hatlarda misafir edilen yolcuların bindirilmesi ve bagajların yüklenmesinin ardından Frankfurt seferini gerçekleştirecek.

DAHA FAZLA GÖSTER