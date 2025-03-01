Erzurum iftar vakti 1 Mart 2025: Erzurum'da iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Erzurum Ramazan imsakiyesi)

ERZURUM'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Erzurum iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 1 Mart 2025 Erzurum Ramazan imsakiyesi ile netleşti.



Buna göre; Erzurum'da iftar saat 18.13'de açılacak.



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