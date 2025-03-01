Erzurum iftar vakti 1 Mart 2025: Erzurum'da iftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Erzurum Ramazan imsakiyesi)
Erzurum iftar vakti, 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Erzurum'da yaşayan ve oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Erzurum'un iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Erzurum'da iftara ne kadar kaldı, iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 1 Mart 2025 Erzurum iftar saati.
Erzurum'da yaşayan ve dün gece ilk sahurlarını yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Erzurum iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Erzurum'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 1 Mart 2025 Erzurum iftar vakti.