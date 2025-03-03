Erzurum iftar vakti 3 Mart 2025: Erzurum'da iftar saat kaçta okunacak? İftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Erzurum Ramazan imsakiyesi)
Erzurum iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının üçüncü günü bugün idrak edilecek. Erzurum'da yaşayan ve dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutan vatandaşlar, güncel imsakiye bilgilerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Erzurum'un iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Peki, Erzurum'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 3 Mart 2025 Erzurum iftar saati.
Erzurum'da yaşayan ve Ramazan ayının üçüncü gününde oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Erzurum iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Erzurum'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Erzurum iftar vakti.