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Erzurum iftar vakti 3 Mart 2025: Erzurum'da iftar saat kaçta okunacak? İftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Erzurum Ramazan imsakiyesi)

Erzurum iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının üçüncü günü bugün idrak edilecek. Erzurum'da yaşayan ve dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutan vatandaşlar, güncel imsakiye bilgilerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Erzurum'un iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Peki, Erzurum'da iftar vakti saat kaçta? İlk oruç saat kaçta açılacak? İşte 3 Mart 2025 Erzurum iftar saati.

Erzurum iftar vakti 3 Mart 2025: Erzurum'da iftar saat kaçta okunacak? İftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Erzurum Ramazan imsakiyesi) - 1

Erzurum'da yaşayan ve Ramazan ayının üçüncü gününde oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Erzurum iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Erzurum'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Erzurum iftar vakti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum iftar vakti 3 Mart 2025: Erzurum'da iftar saat kaçta okunacak? İftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Erzurum Ramazan imsakiyesi) - 2

ERZURUM'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Erzurum iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 1 Mart 2025 Erzurum Ramazan imsakiyesi ile netleşti.

Buna göre; Erzurum'da iftar saat 18.15'de açılacak.

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Erzurum iftar vakti 3 Mart 2025: Erzurum'da iftar saat kaçta okunacak? İftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Erzurum Ramazan imsakiyesi) - 3

İLÇE İLÇE ERZURUM İFTAR SAATLERİ

Aşkale İftar Vakti

Aziziye İftar Vakti

Çat İftar Vakti

Hınıs İftar Vakti

Horasan İftar Vakti

İspir İftar Vakti

Karaçoban İftar Vakti

Karayazı İftar Vakti

Köprüköy İftar Vakti

Narman İftar Vakti

Oltu İftar Vakti

Olur İftar Vakti

Pasinler İftar Vakti

Pazaryolu İftar Vakti

Şenkaya İftar Vakti

Tekman İftar Vakti

Tortum İftar Vakti

Uzundere İftar Vakti

Palandöken İftar Vakti

Yakutiye İftar Vakti

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