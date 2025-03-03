Erzurum iftar vakti 3 Mart 2025: Erzurum'da iftar saat kaçta okunacak? İftara ne kadar kaldı, oruç saat kaçta açılacak? (Erzurum Ramazan imsakiyesi)

Erzurum'da yaşayan ve Ramazan ayının üçüncü gününde oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Erzurum iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Erzurum'da iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Erzurum iftar vakti.