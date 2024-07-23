Erzurum Kongresi’nin 105. yıldönümü: Erzurum Kongresi’nin anlamı ve önemi nedir?

ERZURUM KONGRESİ'NDE ALINAN KARARLAR

Yoğun çalışma sonrası bugünlere de ışık tutan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar şöyle:



- Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.



- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir.



- Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul Hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir.



- Kongre toplanmamışsa bu seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.



- Kuvayımilliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.



- Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.



- "Manda ve himaye kabul edilemez"



Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongredeki diğer kararlar ise şu şekilde:



- Manda ve himaye kabul edilemez.



- Milli Meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.