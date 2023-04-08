Erzurum'a nisan karı

Metoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkileri, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus görüleceğinin tahmin edildiğini belirtti.