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Erzurum'a nisan karı

Erzurum'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Erzurum'a nisan karı - 1

Erzurum'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum'a nisan karı - 2

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Erzurum'a nisan karı - 3

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, önce şaşkınlık yaşadı ardından araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Erzurum'a nisan karı - 4

Metoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkileri, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus görüleceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Erzurum'a nisan karı - 5

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğinin kaydedildiği açıklamada, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve saatte 40-70 kilometre hızda eseceği konusunda uyardı.

Erzurum'a nisan karı - 6

Öte yandan, dün gece kar yağışı nedeniyle kapanan Erzurum- Tekman kara yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Erzurum'a nisan karı - 7
Erzurum'a nisan karı - 8
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