Erzurum'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Aşkale'nin Tepebaşı mevkiinde ardarda trafik kazası meydana geldi.

Erzincan’dan Aşkale istikametine doğru ve aynı yönde giden seyir halindeki araçlar Tepebaşı mevki iniş esnasında yağan yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda, önce 3 araç direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki bariyerlere sonrada birbirlerine çarparak kaza yaptı.

Olay yerine, Sağlık ekipleri ve Erzurum Büyükşehir Belediye Aşkale itfaiye ekipleri gelerek, kaza yapan araçlardaki kazazedelere müdahale ettiler.

Bu esnada yolda uzun araç konvoyları oluştu. Kaza yerinden yaklaşık bir 100 metre geride arkadan gelen iki araçta birbirine girdi.

Aynı yerde meydana gelen 2 ayrı kazada yaralanan ve durumları acil olan kişiler, sağlık ekipleri tarafından Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne sevkedildi.

Trafiğe kapalı olan yolda kaza yapan araçlar, çekiciler tarafından kaldırılırken yol boyunca uzun kuyruk oluştu.

Her iki kazada toplam 5 kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

