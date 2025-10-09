Erzurum'da bulundu: 200 milyon yıl öncesine ait
Erzurum'da tarih ve doğa araştırmacısı Oğuzhan Türk, Tortum ilçesinde denizkestanesinden ahtapota, çok sayıda fosil keşfetti. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yayımladığı jeolojik formasyon haritasına göre araştırma yapan Türk, doğudan batıya 80 kilometre, kuzeyden güneye 200 kilometre boyunca oluşan hattaki bütün fosil alanlarını incelediğini söyledi.
Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümü mezunu olan Oğuzhan Türk, kentteki kırsal alanlarda yıllardır yürüttüğü keşiflerde şimdiye kadar 700’e yakın mahalleyi gezdi.