Erzurum'da fabrikada patlama: Yaralılar var
17.01.2026 13:11
İHA
Erzurum'da bir kereste fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre beş kişi yaralandı.
Erzurum'da bir sanayi sitesindeki kereste fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlama ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, beş kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay yerinden gelen ilk görünütlerde fabrikadan dumanlar yükseldiği görülüyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.