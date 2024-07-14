Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu

Erzurum'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda içinde biri bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı’na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, akıntıya kapılan annenin olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. 8 aylık bebeği arama çalışmaları ise sürüyor.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 1

Dün akşam saatlerinde Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen ve içinde biri bebek 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafifi ticari araç, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanla Erzurum- Artvin kara yolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 2

Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken anne ile 8 aylık oğlu ise suda kayboldu.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 4

AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 5

Tortum Çayı'na yuvarlanan hafif ticari araç, olay yerine getirilen vinçle sudan çıkarıldı.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 6

Tortum Çayı'nda kaybolan 8 aylık bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Erzurum'un yanı sıra Tokat, Sivas AFAD, Erzurum ve Van JAK ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekibinden oluşan yaklaşık 50 kişi, bebeği bulmak için çalışıyor.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 7

Ekipler, sağanak sebebiyle debisi yükselen çayda kovukları da kontrol ediyor.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 8

SAĞANAK UYARISI

Bu arada Erzurum Valiliği, arama çalışmalarının devam ettiği Tortum ilçesi ile Aşkale, Pazaryolu, İspir, Uzundere, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Horasan ve Köprüköy ilçelerinde sağanak uyarısında bulundu.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 9

Valilik açıklamasında, bugün öğle saatlerinde Erzurum'un kuzeyi ile doğusu için sarı kod uyarısı verildiği belirtilerek, "Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 10
Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu - 11
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