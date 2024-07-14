Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu
Erzurum'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda içinde biri bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı’na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, akıntıya kapılan annenin olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. 8 aylık bebeği arama çalışmaları ise sürüyor.
Dün akşam saatlerinde Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen ve içinde biri bebek 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafifi ticari araç, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanla Erzurum- Artvin kara yolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi.