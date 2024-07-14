Erzurum'da heyelan faciası: 8 aylık bebek kayboldu, annenin cansız bedeni bulundu

SAĞANAK UYARISI

Bu arada Erzurum Valiliği, arama çalışmalarının devam ettiği Tortum ilçesi ile Aşkale, Pazaryolu, İspir, Uzundere, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Horasan ve Köprüköy ilçelerinde sağanak uyarısında bulundu.