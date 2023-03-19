Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı

Aldıkları birtakım önlemlerin de işe yaramadığını belirten köy sakini Atilla Soylu, “Kavak ağaçlarının kesilip yerine daha anlamlı bodur ve faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor. Köyümüzde çok fazla karga yoğunluğu var. Tarlalara ve bahçelere çok zarar veriyorlar." dedi.