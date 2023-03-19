Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı

Erzurum'da tarımla uğraşan vatandaşlar, karga istilası nedeniyle zor günler yaşıyor.
Aziziye ilçesinde yüzlerce karga,Söğütlü Mahallesini mesken tuttu.
Kavak ağaçlarının yüksek kısımlarına yuva yapan kargalar, köyde bulunan bahçe ve tarlalara ekilen tohumları yiyerek çiftçi vatandaşların ekinlerinin olgunlaşmasını engelliyor.
Vatandaşlar ise kargaların hem tarlalardaki tohumları yemesinden hem de yüzlerce karganın çıkarttığı gürültülü seslerden rahatsız durumda.
Aldıkları birtakım önlemlerin de işe yaramadığını belirten köy sakini Atilla Soylu, “Kavak ağaçlarının kesilip yerine daha anlamlı bodur ve faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor. Köyümüzde çok fazla karga yoğunluğu var. Tarlalara ve bahçelere çok zarar veriyorlar." dedi.