Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı

Erzurum’da Söğütlü Mahallesini istila eden kargalar, tarımla uğraşan vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar, aldıkları önlemlerin işe yaramadığını söylüyor.

Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 1

Erzurum'da tarımla uğraşan vatandaşlar, karga istilası nedeniyle zor günler yaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 2

Aziziye ilçesinde yüzlerce karga,Söğütlü Mahallesini mesken tuttu.

Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 3

Kavak ağaçlarının yüksek kısımlarına yuva yapan kargalar, köyde bulunan bahçe ve tarlalara ekilen tohumları yiyerek çiftçi vatandaşların ekinlerinin olgunlaşmasını engelliyor.

Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 4

Vatandaşlar ise kargaların hem tarlalardaki tohumları yemesinden hem de yüzlerce karganın çıkarttığı gürültülü seslerden rahatsız durumda.

Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 5

Aldıkları birtakım önlemlerin de işe yaramadığını belirten köy sakini Atilla Soylu, “Kavak ağaçlarının kesilip yerine daha anlamlı bodur ve faydalı ağaçlar ekilmesi gerekiyor. Köyümüzde çok fazla karga yoğunluğu var. Tarlalara ve bahçelere çok zarar veriyorlar." dedi.

Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 6
Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 7
Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 8
Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 9
Kargalar köyü istila etti! Alınan önlemler işe yaramadı - 10
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