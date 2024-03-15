Erzurum'da kıskançlık cinayeti: Eşine 24, kızına 14 bıçak darbesi
Erzurum'da eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, eşinin cep telefonuna gelen aramaya sinirlendiğini cinayeti bu yüzden işlediğini itiraf etti. Böçkün’ün 24 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 14 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Erzurum'da iki kadın daha cinayete kurban gitti.
Olay, 14 Mart'ta gece saatlerinde Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede meydana geldi.