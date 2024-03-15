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Erzurum'da kıskançlık cinayeti: Eşine 24, kızına 14 bıçak darbesi

Erzurum'da eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, eşinin cep telefonuna gelen aramaya sinirlendiğini cinayeti bu yüzden işlediğini itiraf etti. Böçkün’ün 24 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 14 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Erzurum'da kıskançlık cinayeti: Eşine 24, kızına 14 bıçak darbesi - 1

Erzurum'da iki kadın daha cinayete kurban gitti.

Olay, 14 Mart'ta gece saatlerinde Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum'da kıskançlık cinayeti: Eşine 24, kızına 14 bıçak darbesi - 2

Ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri uyumaya gidince, Zülküf Böçkün ile ebe eşi Kadriye Böçkün arasında yatak odalarında tartışma çıktı.

Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan evde olan tek kızı Asude Helen de odaya girip tartışmaya dahil oldu. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Zülküf Böçkün, tartışma sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Erzurum Şehir Hastanesi'nde eşi ve kızına saldırdı.

Erzurum'da kıskançlık cinayeti: Eşine 24, kızına 14 bıçak darbesi - 3

Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu.

Erzurum'da kıskançlık cinayeti: Eşine 24, kızına 14 bıçak darbesi - 4

Kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Tekrar mutfağa giden Böçkün, aldığı bir başka bıçakla geri dönüp eşi ve kızına vurmaya devam etti.

Erzurum'da kıskançlık cinayeti: Eşine 24, kızına 14 bıçak darbesi - 5

Olay yerinden Böçkün kaçarken komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Erzurum'da kıskançlık cinayeti: Eşine 24, kızına 14 bıçak darbesi - 6

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kadriye Böçkün’ün 24 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 14 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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