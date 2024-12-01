Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Karadeniz alabalığının mutantı üretildi. 2020 yılında Nobel Kimya Ödülü verilen "DNA üzerinde ekleme, çıkarma yapmalarına ya da DNA dizilimini değiştirmelerine olanak tanıyan özgün bir teknoloji" olarak bilinen CRISPR/Cas9 tekniğiyle üretilen mutant balıklar, normal balıklara göre daha hızlı büyüyüp gelişiyor.

Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor - 1

Önemli bir gen kaynağı olmasının yanı sıra 26 kilograma kadar büyüme özelliği bulunan Karadeniz alabalığının kısa sürede büyüyüp pazara sunulur hale getirilmesi amacıyla Prof. Dr. Abdulkadir Bayır liderliğinde TÜBİTAK destekli çalışma başlatıldı.

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Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor - 2

Karadeniz'den getirilen alabalık yumurtaları laboratuvar ortamında mikroenjeksiyona tabi tutuldu.

2020 yılında Nobel Kimya Ödülü verilen CRISPR/Cas9 tekniğiyle laboratuvarda mutant Karadeniz balığı üretildi.

Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor - 3

Bu teknikle, büyümeyi olumsuz olarak etkileyen myostatin geninin susturulmasıyla balıkların büyüme ve gelişmesi hızlandırıldı.

Laboratuvar ortamına alınan normal balıklarla birlikte takibe alınan mutant balıkların 10,5 aylık sürede yüzde 82 daha hızlı büyüdükleri belirlendi.

Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor - 4

Prof. Dr. Abdulkadir Bayır, CRISPR/Cas9 tekniğiyle bakterilerin kendilerini virüslerin zararlı etkilerinden korumak için geliştirdiği doğal bir savunma mekanizmasını laboratuvar ortamında kullandıklarını belirtti.

Bayır, kontrol grubu balıkların 10,5 ayda 45 gram ağırlığına ulaşırken mutant balıklarınsa yaklaşık 84 gram ağırlığa ulaştıklarını bildirdi.

Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor - 5

Su ürünleri yetiştiriciliğinde toplam maliyetin yaklaşık yüzde 70'ni yemin oluşturduğunu belirten Abdulkadir Bayır, myostatin geni susturulan balıkların kardeşlerine nazaran çok daha hızlı büyümeleri sebebiyle balık çiftliklerine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor - 6

"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN ÖNEMLİ"

Uzun vadeli hedeflerinin myostatin geni susturulmuş bir Karadeniz alabalığı damızlık stoku oluşturmak olduğunu ifade eden Bayır, "Mutant balıkların bu aşamada pazarlanması yasal olarak mümkün değil. Ancak artan dünya nüfusu, küresel iklim değişikliği, pandemiler ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi coğrafi riskler nedeniyle ülkelerin gıda üretiminde dışa bağımlılıklarını azaltmaları son derece önemli." dedi.

Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor - 7

"3 YILDIR YOĞUN OLARAK ÇALIŞIYORUZ"

CRISPR/Cas9 tekniğinin genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) karıştırılmaması gerektiğini, bu teknikle doğada zaten var olan mutasyonların insan eliyle oluşturulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abdulkadir Bayır, "Hiçbir teknik mükemmel değildir. Biz bu tekniği hayata geçirebilmek için yaklaşık 3 yıldır yoğun olarak çalışıyoruz. Hedeflerimizden birisi ürettiğimiz mutant balıkları gıda güvenliği açısından da ayrıntı olarak incelemek." diye konuştu.

Erzurum'da mutant Karadeniz alabalığı ürettiler! Normal balıklara göre daha hızlı büyüyor - 8
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