Erzurum'da sağanak ve dolu taşkına yol açtı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da kent merkezinde çok sayıda iş yerini su bastı, caddelerdeki büyük su birikintisi nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.
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1Erzurum'un Palandöken ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı.
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2İlçeye bağlı Refik Saydam Caddesi üzerindeki iş yerlerini, sağanak ve dolu sonucu su bastı.
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3Kafe ve restoranların yoğun bulunduğu cadde üzerinde oluşan su birikintisi sebebiyle vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.
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4Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle trafiğe kapatılan caddedeki vatandaşlar, iş yerlerinin kapısına tahta parçaları yığarak içeri daha fazla suyun girmesini engellemeye çalıştı.
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5İş yerlerindeki müşteriler ıslanmamak için sandalyelerin üzerine çıkarken, çalışanlar da kovalarla içerideki suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.
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6Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de su birikintisini tahliye etmeye çalıştı.
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