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Erzurum'da sağanak ve dolu taşkına yol açtı

Anadolu Ajansı

Erzurum'da kent merkezinde çok sayıda iş yerini su bastı, caddelerdeki büyük su birikintisi nedeniyle vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.

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    Erzurum'un Palandöken ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu taşkına yol açtı.
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    İlçeye bağlı Refik Saydam Caddesi üzerindeki iş yerlerini, sağanak ve dolu sonucu su bastı.
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    Kafe ve restoranların yoğun bulunduğu cadde üzerinde oluşan su birikintisi sebebiyle vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.
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    Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle trafiğe kapatılan caddedeki vatandaşlar, iş yerlerinin kapısına tahta parçaları yığarak içeri daha fazla suyun girmesini engellemeye çalıştı.
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    İş yerlerindeki müşteriler ıslanmamak için sandalyelerin üzerine çıkarken, çalışanlar da kovalarla içerideki suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.
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    Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de su birikintisini tahliye etmeye çalıştı.
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