Erzurum'da sel felaketi: Köprü yıkıldı, evleri su bastı

Çatak Mahallesi’nin ikinci kez sel felaketini yaşadığını ifade eden Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, “Bugün mahallemizde yeni bir sel felaketini yaşadık. İki gün önceki selin ardından dere temizliği yapılmıştı. Ancak yeniden sel felaketi yaşandı. Sel köprüleri yıktı, yolları tahrip etti. DSİ Bölge Müdürlüğüyle görüşerek bölgenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlatacağız" dedi.