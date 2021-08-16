Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı

Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda taşkınlar yaşandı. Suyla dolan bazı köprü altındaki yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerindeki evleri su bastı.

Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 22:04 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 22:59

Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 1
Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 2
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetli dolu yağışına dönüştü.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 3
Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 4
Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 5
İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 6
Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 7
Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 8
Öte yandan Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerinden itfaiye ekiplerine "evlerde su baskını" yaşandığına dair çok sayıda ihbar geldi.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 9
Ekipler, su baskını yaşanan evlerde çalışma başlattı.
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 10
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 11
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 12
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 13
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 14
Erzurum'da şiddetli dolu: Yollar beyaza büründü, taşkınlar yaşandı - 15

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