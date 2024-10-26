Erzurum'da tilki camiye sığındı

Erzurum’un Tortum ilçesinde camiye giren tilki cemaati gülümsetti.

Erzurum'da tilki camiye sığındı - 1

Tortum ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesi'nde yiyecek bulmak için mahalleye gelen tilki camiye sığındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzurum'da tilki camiye sığındı - 2

Namaz için camiye gelen vatandaşlar tilkiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Erzurum'da tilki camiye sığındı - 3

Bir süre cami içerisinde dolayan tilki, vatandaşlar tarafından açılan camdan çıkarak cami avlusunda kendisine verilen yemeği yedi.

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