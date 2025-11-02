Erzurum'daki arkeolojik kazılarda önemli keşif

''BİZİ EN ÇOK HEYECANLANDIRAN BULGULARDAN BİRİSİ''

Değirmenler Höyük’te kendilerini şaşırtan şeyin Karaz döneminin erken tunç çağının bütün mimari evrelerine ulaşmış olması olduğunu ifade eden Gülşah Doç. Dr. Altunkaynak, "Bizi en çok heyecanlandıran bulgulardan birisi bu oldu. Bu mekanların her evresi öncesindeki yuvarlak köşeleri yuvarlatılmış plan ve ondan sonra da tam olarak düzgün köşeli plana kadar bütün evreleriyle açığa çıkarmış olduk ki bu gerçekten bizi çok heyecanlandırdı. Yaptığımız kazılarda Erzurum tarihinin ilk yerleşim evrelerinin günümüzden 7000 ile 8000'lere kadar ineceğini malzemeyle tespit etmiş bulunuyoruz. Karbonlarımızı da aldık, büyük bir heyecanla onları da gönderip kesit üzerinden bütün toprak örnekleriyle buranın kurulmuş olduğu dönemlerde nasıl bir çevresel şartlara sahip olduğunu da ortaya koymuş olacağız. Üretim aşamalarıyla sosyoekonomik yapısını, hayvan kemikleriyle ne tür hayvanların yetiştirildiğini ne tür üretimler yapıldığını bu 2 yıllık süreçte ortaya koymuş olmak gerçekten de bizi çok mutlu ediyor" dedi.