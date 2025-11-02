Erzurum'daki arkeolojik kazılarda önemli keşif
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Değirmenler Mahallesi’ndeki höyükte yapılan kazılarda, Karaz kültürüne ait hayvansal besin üretim ve depolamanın yapıldığı bir yapı ortaya çıkarıldı.
Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izni ve desteğiyle Erzurum Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan 'Değirmenler Höyük Kazı' projesinde 2025 yılı çalışmaları tamamlandı. Höyükte bu yıl yapılan kazılarda hayvansal besin üretim ve depolanmanın yapıldığı tahmin edilen bir yapı ortaya çıkarıldı.
Çalışmaların tamamlandığı kazı alanında incelemelerde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Değirmenler Höyük Kazı Projesinin Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı ile kazı yürütücüsü Erzurum Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak'tan bilgi aldı.