Erzurum'daki Gürcistan uçağı, yıllar sonra aprondan çıkarıldı (Kafe restoran olacak)
Van depremi sonrası yardım getiren ve iniş yaptığı Erzurum Havalimanı'nda kaza kırıma uğrayan Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce ihaleyle 1,8 milyon liraya satıldı. Uçak, kent merkezinde kafe restoran olarak kullanılacak.
Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getirilen Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi.