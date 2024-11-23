Erzurum'dan bindi gözünü Çankırı'da açtı: Kedinin 850 kilometrelik yolculuğu
Erzurum'da yavru kedi bir aracın altına girerek yaklaşık 850 kilometrelik yolculuktan sonra Çankırı'nın Çerkeş ilçesine gitti.
Mehmet Karakaya, hafif ticari aracıyla Erzurum'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Karakaya, Çerkeş'e yaklaştığında aracından kedi sesi geldiğini fark etti.
Bunun üzerine yardım istemek için ilçe merkezine giren Karakaya, Karayolları Çerkeş Bakımevi Şefi Erol Yazı ile karşılaştı.
Çerkeş İtfaiyesine giderek durumun anlatılması üzerine itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kedi, aracın yakıt deposu bölümünde bulunarak çıkarıldı.