Erzurum'dan bindi gözünü Çankırı'da açtı: Kedinin 850 kilometrelik yolculuğu

Çerkeş Bakımevi Şefi Erol Yazı da Karakaya'nın kendisinden yardım istemesi üzerine itfaiyeye giderek kedinin kurtarılmasını sağladıklarını anlattı.



İtfaiye personeli Emre Bal ise kedinin aracın altında derinlere gittiğini ifade ederek, "Deponun üstüne kadar gitmiş kedi. Muhtemelen Erzurum'dan Çerkeş'e kadar seyahat etti. Burada ekipmanlarımızla kediyi kurtardık. Erol Bey de kedinin bakımını üstlendi. Erzurum'dan bir misafirimiz oldu." dedi.