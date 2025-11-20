Erzurumlular ona 'beyaz altın' diyor: Kilosu 500 lirayı buluyor

Ünlü şeflerin vazgeçilmez tercihi olan bu özel ürün; eşsiz aroması, kolay pişmesi ve kendine has lezzetiyle fark oluşturuyor. Tamamen doğal yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaret tesciline sahip İspir fasulyesi, hem kalite hem de lezzet bakımından rakip tanımıyor.