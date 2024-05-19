Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama
19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ankara’daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki gençler ile sporcular, Ata’nın huzuruna çıktı. İstanbul’da bayram nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. İzmir’de Cumhuriyet Meydanı kırmızı beyazdı…
Bugün 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı… Esaretten kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
Ankara’daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir’di.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir’i ziyaret etti.