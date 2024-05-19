Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ankara’daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki gençler ile sporcular, Ata’nın huzuruna çıktı. İstanbul’da bayram nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. İzmir’de Cumhuriyet Meydanı kırmızı beyazdı…

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 1

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı… Esaretten kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Ankara’daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir’di.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir’i ziyaret etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 2

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 3

Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Türk gençliğine armağan ettiğiniz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerimizle beraber manevi huzurunuzdayız. Milli Mücadele'nin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale, bugün Türk milletinin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen canımızdan aziz bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken, biz de onları, her gün gelişen, güçlü imkanlarla destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da aşkla yılmadan çalışarak ülkemizi ve bayrağımızı her alanda yüceltmeye devam edeceğiz. Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, yol açan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek emanetinize sadakat ve vefa ile sahip çıkacağız. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin en büyük gücü, gençliği, gençliğin en büyük gücü ve ilham kaynağı ise köklerinden gelen inanç ve kararlılıktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle zatıalinizi ve milletin istiklali, istikbali yolunda canla başla mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

Bakan Bak, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 4

İSTANBUL

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda resmi tören düzenlendi.

Saat 09.30’da yapılan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli okullardan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 5

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Özbay’ın Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakması ile başlayan resmi tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 6

İZMİR

İzmir’deki Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resmi tören düzenlendi.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.
Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 7

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Milletler tarihlerinden aldıkları güçle yaşarlar. ‘Biz neydik?’ sorusunun cevabı aynı zamanda ‘Biz ne olabiliriz?’ sorusunun cevabına ışık tutar. İnsan tarihinde ve geçmişinde geleceğini de arar. Kendi tarihine yabancılaşanlar, rüzgarın önündeki bir yaprak misali savrulurlar. Sevgili gençler, 19 Mayıs tarihi bizim milletimiz için çok müstesna bir tarihtir. Bu tarih, Türkiye’nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür.” dedi.
Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 8

KAYSERİ

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 9

KAPADOKYA

Nevşehir'deki turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonlarının sepetlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

150 sıcak hava balonu yaklaşık 4 bin yolcu ile bölge semalarına yükseldi.

Türk bayraklarını taşıyan balonlar bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 10

ORDU

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda öğrenciler tarafından sportif gösteriler yapıldı.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 11

ERZİNCAN

Erzincan'da Merkez Kapalı Spor Salonun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Sporcuların salonda gerçekleştirdikleri geçit törenini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 12

MANİSA

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Etkinlikte, halk oyunu ve spor gösterileri sunuldu.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 13

MUĞLA

Muğla'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Stadyumu'nda tören düzenlendi. Vatandaşlar, törene ilgi gösterdi.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 14

SİVAS

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tarihi Tren Garı önünde başlayan "Türkiye'nin Gücü, Gençliği" gençlik yürüyüşü Atatürk Kongre Müzesi önünde sona erdi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde devam eden kutlamalarda, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 15

ZONGULDAK

Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda tören düzenlendi. Kutlamalarda halk oyunları gösterisi ile çeşitli spor dallarındaki sporcular gösteri sundu.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 16

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Etkinlik kapsamında spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 17

BATMAN

Batman’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 18

TOKAT

Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, spor ve halk oyunları gösterisi sundu.

Esaretten kurtuluşun ilk adımı… 19 Mayıs'a tüm yurtta coşkulu kutlama - 19

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Program, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti. Program, cimnastik, karate, halk oyunları ve bisiklet gösterisi sunuldu, şiir ve kompozisyonda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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