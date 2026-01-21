Esat Yontunç serbest, Doğukan Güngör'ün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Daha önce gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör'ün uyuşturucu test sonucu ise pozitif çıktı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürülmüştü.
AÇIKLAMA YAPTI
Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Dün KKTC dönüşü havalimanında gözaltına alınan Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Esat Yontunç, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
TEST SONUCU POZİTİF
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Doğukan Güngör’den alınan kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana devam ediyor. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında yer alırken Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında en son eski futbol ve spor yorumcusu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.