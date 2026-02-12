Eşekli kuyumcu hırsızı soygunu anlattı: Ahıra bağladım, altınları samanlığa sakladım
12.02.2026 12:35
NTV - Haber Merkezi
Kayseri'deki sıra dışı soygunda eşekli soyguncunun ifadesi ortaya çıktı. Pişman olduğunu söyleyen soyguncu olayın ardından eşeğini ahıra bağladığını, altınları da samanlığa sakladığını söyledi.
Olay gecesi Mersin'e gideceğini söyleyerek evden ayrıldığını, İldem istikametine kendisine ait eşek üzerinde gittiğini anlatan zanlı, “Öncesinde alkollü olduğum için tekrar alkol almak istedim ama tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Sonrasında yol üzerinde forklift gördüm. Forkliftin kablolarını temas ettirerek çalıştırdım." diyerek aslında aracı gezmek için aldığını öne sürdü.
SOYGUN SONRASI EŞEĞİ AHIRA BAĞLAMIŞ
Sonrasında birkaç sokak aşağıda kuyumcuyu gördüğünü belirten zanlı Mehmet Ç, "Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forklitfle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim. Vitrine yöneldim. Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım." dedi.
“Altınların bir kısmını olay yerinde düşürmüşüm, bunu bana sonrasında polisler söyledi.” bilgisini de veren Mehmet Ç, şöyle devam etti:
“Yaya olarak İldem bölgesinde bulunan dereye indim, burada eşeğe bindim, bize ait ahıra gittim. Eşeği ahıra bağladım. Altınları ahırdaki samanlık bölümünde girişe göre sol tarafta bulunan kerpicin altına poşet içerisinde sakladım, sonra ikametime gittim.”
FORKLİFTLE SOYDU EŞEKLE KAÇTI
Kayseri'de İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026'da çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan zanlı Mehmet Ç, polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Olaya ait güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği, altınları çaldıktan sonra eşekle kaçtığı anlar yer almıştı.