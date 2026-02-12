Eşekli kuyumcu hırsızı soygunu anlattı: Ahıra bağladım, altınları samanlığa sakladım

Sonrasında birkaç sokak aşağıda kuyumcuyu gördüğünü belirten zanlı Mehmet Ç, "Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forklitfle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim. Vitrine yöneldim. Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım." dedi.

“Altınların bir kısmını olay yerinde düşürmüşüm, bunu bana sonrasında polisler söyledi.” bilgisini de veren Mehmet Ç, şöyle devam etti:

“Yaya olarak İldem bölgesinde bulunan dereye indim, burada eşeğe bindim, bize ait ahıra gittim. Eşeği ahıra bağladım. Altınları ahırdaki samanlık bölümünde girişe göre sol tarafta bulunan kerpicin altına poşet içerisinde sakladım, sonra ikametime gittim.”