Esenboğa Havalimanı’nda kimyasal madde tatbikatı
Esenboğa Havalimanı’nda kimyasal madde tatbikatı yapıldı. "Geniş Katılımlı Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği ihbar üzerine kimyasal madde taşıdığı belirtilen bir uçak, pistte acil durum planına göre önceden belirlenen güvenli alana iniş yaptı. AFAD'a bağlı KBRN keşif ve tespit ekibi, ölçümler sonucu uçakta fosfor tespit etti, hemen ardından KBRN Lokal Dekontaminasyon ekipleri, müdahale ederek maddenin yayılmasını önledi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinasyonunda uçakta kimyasal madde taşıma olayı üzerine tatbikat yapıldı.