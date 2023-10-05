Esenboğa Havalimanı’nda kimyasal madde tatbikatı

Uçağın iniş yapmasının ardından, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekipleri ikinci bir tehlikeye karşı uçağın etrafında hazır bekletildi. Nöbetçi müdürlük tarafından AFAD ve Nükleer Denetleme Kurulu ekiplerine olaya müdahale edilmesi için haber verildi.