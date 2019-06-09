Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu yaşanıyor
İHA
Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın giriş bölümünde otobüs yoğunluğu oluşmaya başladı.
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1Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine giden vatandaşlar İstanbul’a geri dönmeye başladı.
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2İstanbul'da yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi de Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı.
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3Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen yolcu otobüsleri otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturarak trafiğin yoğunlaşmasına sebebiyet verdi.
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