Esenler'de beyzbol sopalı park yeri kavgası

İstanbul'un Esenler ilçesinde abi-kardeş olduğu öğrenilen iki kişi arasında park yeri anlaşmazlığından kavga çıktı. Beyzbol sopalı kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı.

Esenler'de beyzbol sopalı park yeri kavgası - 1

Esenler'de aile apartmanında yaşayan H.K., arabasını bina önüne park ettikten sonra evine gitti.

Aynı binada yaşan ağabeyi H.K. kardeşini arayarak arabayı park ettiği yerden çıkarmasını istedi. Kardeşinin bir saat sonra aracı çıkarıp çocuklarını almaya gideceğini söylemesi üzerine ağabey H.K. ve oğlu dışarı çıkarak araca zarar vermeye başladı.

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Esenler'de beyzbol sopalı park yeri kavgası - 2

İddiaya göre, aracın camlarını kıran ve kaportasına zarar veren ağabey H.K. ve yeğeniyle sözlü tartışma yaşayan kardeş H.K. ise bu kez yeğeninin beyzbol sopalı saldırısına maruz kaldı.

Esenler'de beyzbol sopalı park yeri kavgası - 3

Amcasına beyzbol sopasıyla saldıran yeğeni mahalle sakinleri araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenler'de beyzbol sopalı park yeri kavgası - 4

Ekipleri gören H.K. ve oğlu kaçmaya başladı. Kardeş H.K. ağabeyi ve yeğeninden şikayetçi oldu.

Esenler'de beyzbol sopalı park yeri kavgası - 5

Taraflar polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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