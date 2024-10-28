Esenler'de beyzbol sopalı park yeri kavgası
İstanbul'un Esenler ilçesinde abi-kardeş olduğu öğrenilen iki kişi arasında park yeri anlaşmazlığından kavga çıktı. Beyzbol sopalı kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı.
Esenler'de aile apartmanında yaşayan H.K., arabasını bina önüne park ettikten sonra evine gitti.
Aynı binada yaşan ağabeyi H.K. kardeşini arayarak arabayı park ettiği yerden çıkarmasını istedi. Kardeşinin bir saat sonra aracı çıkarıp çocuklarını almaya gideceğini söylemesi üzerine ağabey H.K. ve oğlu dışarı çıkarak araca zarar vermeye başladı.