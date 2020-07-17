Esenler'de hastane yangını

Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı 17.07.2020 - 22:50

Esenler'de hastane yangını - 1
Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü.
Esenler'de hastane yangını - 2

Esenler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında, Menderes Mahallesi Atış Alanı Caddesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım bölümünde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. 

Esenler'de hastane yangını - 3

İlk bilgilere göre elektrikli bir cihazda başlayan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirilen açıklamada, "Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, oluşan duman nedeniyle serviste yatan 9 hastamız güvenli şekilde başka servislere tahliye edilmiştir" denildi.

Esenler'de hastane yangını - 4

Açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Esenler'de hastane yangını - 5
Esenler'de hastane yangını - 6

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER