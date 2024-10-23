Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü
İstanbul Esenler'de bir kişi, babasıyla park yeri nedeniyle tartışan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan adam hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İstanbul'da park yeri tartışması kanlı bitti.
Olay, Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'nde bir sokakta 18 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Hamdi Taşkum aracını sokağın başına park ettiği sırada yanına Kalender Tohum gelerek evinin önüne park etmemesini söyledi.