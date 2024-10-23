Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü

İstanbul Esenler'de bir kişi, babasıyla park yeri nedeniyle tartışan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan adam hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü - 1

İstanbul'da park yeri tartışması kanlı bitti.

Olay, Esenler ilçesi Birlik Mahallesi'nde bir sokakta 18 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Hamdi Taşkum aracını sokağın başına park ettiği sırada yanına Kalender Tohum gelerek evinin önüne park etmemesini söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü - 2

İkili önce tartıştıktan sonra Kalender Tohum, Taşkum'un aracının camına yumru attı ve kavga büyüdü.

Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü - 3

Babasının kavgada yere düştüğünü gören Şafak Tohum koşarak olay yerine geldi ve yakınında bulunan bıçak ile aracının içerisinde oturan Hamdi Taşkum'u defalarca bıçakladı.

Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü - 4

CİNAYET ANI KAMERADA

Çevredekiler hemen araya girerek kavgayı ayırdı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Hamdi Taşkum ambulans ile hastaneye götürüldü.

Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü - 5

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşkum kurtarılamadı. İki kişinin tartıştığı ve bir kişinin koşarak olay yerine gelip sürücüyü bıçakladığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü - 6

Olayın ardından Şafak Tohum kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Esenler'de park yeri cinayeti: Babasıyla tartışan kişiyi öldürdü - 7

Bıçaklı saldırgan Şafak Tohum'un halen yakalanamadığı öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER