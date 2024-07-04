Esenler'de tedirgin gece: Tahliye edilen binanın iki katı sonradan eklenmiş
İstanbul'un Esenler ilçesinde inşaatı devam eden binanın yanındaki apartmanda çatlaklar oluştu. Tahliye edilen bina sakinleri çevre otellere yerleştirildi. Belediye 3 gün sürecek ölçümlerin ardından bina hakkında karar verileceğini açıkladı. Apartman sakinleri binadaki iki katın kaçak olduğunu açıkladı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 8 katlı bir binada büyük çatlaklar oluştu.