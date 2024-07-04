Esenler'de tedirgin gece: Tahliye edilen binanın iki katı sonradan eklenmiş

"BİNANIN SON İKİ KATI KAÇAK"

Binada daha önce de çatlaklar olduğunu ancak kat sahiplerinin anlaşamadığı için kentsel dönüşüme gidilemediğini söyleyen dükkan sahibi Ahmet Özcan, "Zaten binamızda da hasar vardı. Biz bundan 56 sene önce de mahkemelik olduk. Yan tarafın yapılmaması için, engelledik. Abi bir yolunu bulmuş yapmış, tekrar kazmışlar. Daha önceden de vardı çatlaklıklar. Ben binadaki kiracılara da söyledim. 'Durumumuz yok' dediler, öyle kaldık. Zaten binamız 8 katlı. 2 kat kaçak var. Son 2 katı kaçak buranın. Burası normalde de 6 kat, 2 katta üstte kaçak var. Zamanında eskiden belediyeler vermiş. Tarihini tam bilmiyorum, ben aldığımda vardı. Binadakilere de söyledim arkadaşlara, hepsinin de haberi var. Bina gece saat 11'de boşaltıldı, şu anda boş. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Devletimizin buna bir el atması lazım." diye konuştu.