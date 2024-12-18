Esenler'in sokaklarında yeni dönem: Yapay zekalı yüzlerce kamerayla izlenecek

PROJEYLE NELER HEDEFLENİYOR?

Kamu düzeninin sağlanması için cadde ve sokaklardaki gerekli olaylara müdahale etme, yaya geçitlerindeki ihlalleri tespit etmek ve yaya güvenliğini artırma, park alanlarında meydana gelen ihlalleri ve park yeri doluluk durumunu izlemenin hedeflendiği projeyle şunlar da amaçlanıyor:



"Engelli erişimini kontrol etmek ve engelli park yerlerinin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak. Çevre kirliliği ve atık yönetimine ilişkin ihlalleri tespit etmek ve suçluları belirlemek. Hava kirliliği, gürültü seviyeleri ve diğer çevresel faktörleri izlemek. Sokak aydınlatmasını kontrol etmek ve enerji tasarrufu sağlamak. Doğal afetler, yangınlar veya diğer acil durumlar sırasında olayları izlemek ve müdahale etmek. Acil durumlar veya toplumsal olaylar sırasında olayları izlemek ve kriz yönetimi sürecine destek sağlamak. Sokak ve cadde yüzeylerinde bozulmaları tespit ederek müdahale etmek. Trafik yoğunluğunu izlemek, trafik akışını optimize etmek ve trafik ihlallerini tespit etmek. Trafik kazalarını tespit etmek ve kaza yerindeki durumu belgelemek."