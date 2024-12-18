Esenler'in sokaklarında yeni dönem: Yapay zekalı yüzlerce kamerayla izlenecek

İstanbul Esenler'de güvenlik amacıyla sokaklara yapay zeka destekli bin 166 tane kamera kurulacak. Güvenliğin yanı sıra; çevre, trafik, yangın ile doğal afetler gibi olaylara müdahale etmek amacıyla okul çevreleri, park, bahçeler ve sokaklara kurulan kameralar yetkili kurumlara uyarılar iletilecek.

Esenler'in sokaklarında yeni dönem: Yapay zekalı yüzlerce kamerayla izlenecek - 1

Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara 250 olmak üzere 435 noktaya kameralar konulacak.

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Esenler'in sokaklarında yeni dönem: Yapay zekalı yüzlerce kamerayla izlenecek - 2

Yapay zeka destekli kameralar, akıllı sistemlerle 7/24 izlenerek güvenlik tehdidi durumlarında insan gücü olmadan otomatik alarm sistemiyle yetkili kurumlara uyarıda bulunacak.

Bu sayede bazı güvenlik tehditleri daha eyleme dönüşmeden etkin bir müdahaleyle ortadan kaldırılacak.

Esenler'in sokaklarında yeni dönem: Yapay zekalı yüzlerce kamerayla izlenecek - 3

Yapım çalışmaları devam eden projede, kameraların tek bir noktadan izlenip müdahale edilmesi için "Esenler Güvenli Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi" oluşturuldu.

Esenler'in sokaklarında yeni dönem: Yapay zekalı yüzlerce kamerayla izlenecek - 4

Komuta merkezi olarak kullanılacak binanın aynı zamanda olası afet durumlarında koordinasyon için de kullanılması amaçlanıyor.

Esenler'in sokaklarında yeni dönem: Yapay zekalı yüzlerce kamerayla izlenecek - 5

PROJEYLE NELER HEDEFLENİYOR?

Kamu düzeninin sağlanması için cadde ve sokaklardaki gerekli olaylara müdahale etme, yaya geçitlerindeki ihlalleri tespit etmek ve yaya güvenliğini artırma, park alanlarında meydana gelen ihlalleri ve park yeri doluluk durumunu izlemenin hedeflendiği projeyle şunlar da amaçlanıyor:

"Engelli erişimini kontrol etmek ve engelli park yerlerinin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak. Çevre kirliliği ve atık yönetimine ilişkin ihlalleri tespit etmek ve suçluları belirlemek. Hava kirliliği, gürültü seviyeleri ve diğer çevresel faktörleri izlemek. Sokak aydınlatmasını kontrol etmek ve enerji tasarrufu sağlamak. Doğal afetler, yangınlar veya diğer acil durumlar sırasında olayları izlemek ve müdahale etmek. Acil durumlar veya toplumsal olaylar sırasında olayları izlemek ve kriz yönetimi sürecine destek sağlamak. Sokak ve cadde yüzeylerinde bozulmaları tespit ederek müdahale etmek. Trafik yoğunluğunu izlemek, trafik akışını optimize etmek ve trafik ihlallerini tespit etmek. Trafik kazalarını tespit etmek ve kaza yerindeki durumu belgelemek."

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