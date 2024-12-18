Esenler'in sokaklarında yeni dönem: Yapay zekalı yüzlerce kamerayla izlenecek
İstanbul Esenler'de güvenlik amacıyla sokaklara yapay zeka destekli bin 166 tane kamera kurulacak. Güvenliğin yanı sıra; çevre, trafik, yangın ile doğal afetler gibi olaylara müdahale etmek amacıyla okul çevreleri, park, bahçeler ve sokaklara kurulan kameralar yetkili kurumlara uyarılar iletilecek.
Esenler Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığıyla hayata geçirilen proje kapsamında okullara 90, park ve bahçelere 95, emniyetin belirlediği sokaklara 250 olmak üzere 435 noktaya kameralar konulacak.