Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında da arama yapılmıştı. Özer, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde suçlamaları reddetti. Hakkında bugüne kadar hiç soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığını anlatan Özer, halkın iradesinin gasbedildiğini savundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.
İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak"la suçlanan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında arama yapıldı.