Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında da arama yapılmıştı. Özer, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde suçlamaları reddetti. Hakkında bugüne kadar hiç soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığını anlatan Özer, halkın iradesinin gasbedildiğini savundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 1

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak"la suçlanan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında arama yapıldı.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 2

Savcılığın yaptığı açıklamada, Özer'in telefon görüşmelerine dair konuşma dökümlerine, fiziki takip tutanaklarına, banka hesap hareketlerine ve örgüt yöneticileriyle ilişkilerine yer verildi. Üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği anlatıldı.

Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatının olduğu belirtildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 3

Bu kapsamda terör örgütüyle bağlantılı 694 kişinin yanı sıra örgütün üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal'la da 14 kez görüşme yaptığı anlatıldı. Ayrıca örgütsel dökümanlarda, Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirildiğinin tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 4

Ahmet Özer İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 5

"HİÇBİR ÖRGÜTLE İLGİM YOK"

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sulh ceza hakimliğindeki ifadesine ulaşıldı.

Özer, ifadesinde profesör ünvanına sahip olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının da aralarında bulunduğu devletin çeşitli kademelerinde çalıştığını ve üniversitelerde dekanlık yaptığını söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 6

Hakkında bugüne kadar hiç soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığını, Esenyurt Belediye Başkanı olarak 7 aydır görev yaptığını anlatan Özer, halkın iradesinin gasbedildiğini savundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 7

Özer, soruşturmanın İstanbul'da insanlarda infial yaratma amacıyla yapıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Hem belediye açısından hem siyasi açıdan sonuçlar doğuracaktır. Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. Örneğin, 40 civarında kitap yazmış bir yazarım. Bunların bir kısmı roman, bir kısmı bölgesel kalkınmayla, bir kısmı ise Kürt meselesiyle ilgilidir. 200 civarında ulusal makalem, 300 civarında bildirim yayımlanmıştır. Hal böyleyken 2002 yılında Öcalan ile yapılan görüşmede iradem dışında ismimin geçtiği iddiası ve suçlaması yapılıyor. Yazarım, herkes okuyabilir, görüş arz edebilir. Orada ismimin geçmiş olması, herhangi bir delil midir? Başka bir insanın isminin zikredilmesi, bu suçu mu yaratır? Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 8

ESENYURT BELEDİYESİ'NE ATAMA

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un vekaleten Esenyurt Belediye Başkanlığı'na atandığını duyurdu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 9

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı | Esenyurt Belediyesi'ne atama: Can Aksoy göreve getirildi - 10

AHMET ÖZER KİMDİR?

Farklı üniversitelerde, öğretim üyeliği, dekanlık ve rektör yardımcılığı görevleri de yapan Prof. Dr. Ahmet Özer, nüfusu ile sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt'tan 6 ay önce CHP adayı olarak girdiği seçimi kazanarak belediye başkanı olmuştu.

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