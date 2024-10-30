Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ne yaptı?

Gündemdeki haberler arasında Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yer alıyor. Ahmet Özer, 2024 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Esenyurt Belediyesi hangi partide? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ne yaptı?

Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ne yaptı? - 1

Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Ahmet Özer, yüzde 49.05 oy oranıyla Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. Peki, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, ne yaptı?

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Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ne yaptı? - 2

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI NE YAPTI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. Özer'in 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi.

Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ne yaptı? - 3

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü.

1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ne yaptı? - 4

Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir.

Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır ve üç dil bilmektedir.

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