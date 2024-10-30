Esenyurt Belediyesi hangi partiden? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ne yaptı?
Gündemdeki haberler arasında Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer yer alıyor. Ahmet Özer, 2024 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanlığı için adaylığını koyan ve Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Esenyurt Belediyesi hangi partide? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ne yaptı?
Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Ahmet Özer, yüzde 49.05 oy oranıyla Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. Peki, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, ne yaptı?