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Esenyurt Belediyesi hangi partide? Esenyurt Belediye başkanı kimdir? Esenyurt Belediye başkan adayları

Esenyurt Belediyesi hangi partide? Esenyurt Belediye Başkanı kimdir? Esenyurt Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Esenyurt Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Esenyurt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Esenyurt yerel seçim sonuçları..

Esenyurt Belediyesi hangi partide? Esenyurt Belediye başkanı kimdir? Esenyurt Belediye başkan adayları - 1

ESENYURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Adalar Belediyesini  227.146 alınan oy ve %51.55 oy oranı ile CHP adayı  Kemal Deniz Bozkurt kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%51.55
  • AK Parti%45.93
  • Saadet Partisi%0.99
  • BBP%0.65
  • DSP%0.30
  • DP%0.24
  • Diğer%0.34

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt Belediyesi hangi partide? Esenyurt Belediye başkanı kimdir? Esenyurt Belediye başkan adayları - 2

ESENYURT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Kimdir?

Köy enstitüsü mezunu öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olarak 1965 yılında Ardahan’da doğdu. Lise öğrenimini Avcılar İnsa Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1977 yılından beri Esenyurt’ta yaşayan KEMAL DENİZ BOZKURT evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

İş Yaşamı

15 yıl uluslararası şirketlerde teknik müdürlük, yatırım ve planlama müdürlüğü yaptı. Görevi; şirketlerin yatırım planlama, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, fabrika yerlerinin optimizasyonu, yatırım çalışmaları ve diğer teknik konuları kapsamaktadır. 50 civarında fabrikanın kurulumu ve üretime geçişini, üretim hattı kurulumu, makine, mekanik, elektrik ve inşaat projelerini yönetti. Yöneticilik yaparken yurt dışında yürütülen birçok projede görev aldı. Yurt içi ve yurt dışında liderlik, bilişim, iş yönetimi alanlarında ve teknik alanlarda çok sayıda eğitime katıldı. 2009 yılından itibaren yatırım planlama, fabrika kurulumu, inşaat, altyapı ve özel makine ekipman üretimi alanlarında faaliyet gösteren kendi şirketini yönetmektedir.

Siyasi Yaşamı

Üniversite öğrencisi iken 1985 yılında SODEP'e üye oldu. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde (mahalle, ilçe, il, kurultay) delegelik, mahalle sorumluluğu, gençlik kolları, belde yöneticiliği, il insan hakları komisyon üyeliği, aralıksız 3 dönem (Mayıs 2009 - Temmuz 2014) ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Esenyurt ilçesinin seçilmiş ilk ilçe başkanıdır.

Esenyurt Belediyesi hangi partide? Esenyurt Belediye başkanı kimdir? Esenyurt Belediye başkan adayları - 3

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HAMİT ÖNCÜ
  • AHMET ÖZER
  • ERDOĞAN HORASAN
  • FEDAİ ŞİRİN
  • ŞEREFETTİN TAŞKULAK
  • MERT MUHAMMED ÇEKİCİ
  • MUHARREM YILDIZ
  • TANJU KARAKUŞ
  • İPEK SÜT
  • AHMET FATİH HATUNOĞLU
  • OSMAN SERKAN DÜZ
  • YÜKSEL DAYI
  • EMİN TAŞKAN
  • YÜKSEL AKGÜL
  • MÜNİR EREN
  • TURAN YILMAZ
  • ERKAN DEMİR
  • EYLEM MÜNÜKLÜ
  • ZAKİR ERDİNÇ
  • SERHAT TRUE
  • ALİ EMRAH GÜRBÜZ
  • MEHMET FARUK ERTEKİN
  • MEHMET KÜRŞAT BOZKURT
Esenyurt Belediyesi hangi partide? Esenyurt Belediye başkanı kimdir? Esenyurt Belediye başkan adayları - 4

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