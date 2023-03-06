Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı

Hüseyin Bayram ise, "Akşam saat 03.00'ten itibaren buradayım. İçeri tam girecektim herkesi dağıttılar. Mağdur oldum şu anda. Gelen herkese iş yerlerine götürmek için kağıt verdiler. Sonra çıkışlarını almak için tekrar gelecekler." dedi.