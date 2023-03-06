Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı

İstanbul'da Esenyurt SGK binası önünde EYT işlemleri için bekleyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Sıra tartışmasına polis müdahale etti.

Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 1

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT), ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından gelen başvurular nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarındaki yoğunluk sürüyor.

BÜTÜN SORULAR İÇİN EYT REHBERİ

Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 2

İşlemlerin e-devlet üzerinden yapılabileceği uyarılarına rağmen vatandaşlar, çeşitli aksaklıklar yaşadıklarını belirterek, SGK binaları önünde bugün de uzun kuyruklar oluşturdu.

Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 3

İstanbul'da vatandaşlar, Şişli ve Esenyurt SGK binalarının önünde de gece saatlerinden itibaren beklemeye başladı.

Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 4

İstanbul'da Esenyurt SGK binası önünde izdiham çıkınca polis müdahale etti.

Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 5

Esenyurt SGK binası önünde sıra bekleyenler arasında zaman zaman izdiham yaşandı. Tartışmaların da çıktığı kuyruktakilere polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.

Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 6

Esenyurt SGK binasının önüne sabah saat 07.00'de geldiğini söyleyen Erdi Öztürk, "Herkes saat 05.00'te gelmiş. Bakalım bize sıra ne zaman gelecek?" dedi.

Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 7

Hüseyin Bayram ise, "Akşam saat 03.00'ten itibaren buradayım. İçeri tam girecektim herkesi dağıttılar. Mağdur oldum şu anda. Gelen herkese iş yerlerine götürmek için kağıt verdiler. Sonra çıkışlarını almak için tekrar gelecekler." dedi.

Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 8
Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 9
Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 10
Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER