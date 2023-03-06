Esenyurt SGK önünde EYT izdihamı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT), ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından gelen başvurular nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarındaki yoğunluk sürüyor.
İşlemlerin e-devlet üzerinden yapılabileceği uyarılarına rağmen vatandaşlar, çeşitli aksaklıklar yaşadıklarını belirterek, SGK binaları önünde bugün de uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da vatandaşlar, Şişli ve Esenyurt SGK binalarının önünde de gece saatlerinden itibaren beklemeye başladı.
İstanbul'da Esenyurt SGK binası önünde izdiham çıkınca polis müdahale etti.
Esenyurt SGK binası önünde sıra bekleyenler arasında zaman zaman izdiham yaşandı. Tartışmaların da çıktığı kuyruktakilere polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.
Esenyurt SGK binasının önüne sabah saat 07.00'de geldiğini söyleyen Erdi Öztürk, "Herkes saat 05.00'te gelmiş. Bakalım bize sıra ne zaman gelecek?" dedi.
Hüseyin Bayram ise, "Akşam saat 03.00'ten itibaren buradayım. İçeri tam girecektim herkesi dağıttılar. Mağdur oldum şu anda. Gelen herkese iş yerlerine götürmek için kağıt verdiler. Sonra çıkışlarını almak için tekrar gelecekler." dedi.