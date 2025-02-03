Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var?

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Eğitim yerleşkesinde, 4 Anadolu lisesi, bir fen lisesi, bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile bir imam hatip lisesi yer alacak. Ayrıca açık ve kapalı spor tesisleri, bilim ve sanat merkezleri ile Türkiye'nin en büyük planetaryumu yerleşkede yer alıyor.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta kendi adının verildiği Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesinin açılışını yaptı. 

İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Esenyurt'ta hayata geçirilen külliyede, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere toplamda 345 derslik yer alıyor.

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Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 2

Kampüs içerisinde dersliklerin yanı sıra 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonu, sanat atölyeleri, yurtlar ve ibadet alanları gibi eğitim öğretimi destekleyen birçok donatı bulunuyor.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 3

Külliye'nin, öğrencilerin akademik başarısını güçlendirmenin yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olması planlanıyor.

Çağın gereklerine uygun fiziki donanımla tasarlanan külliyenin teknolojik altyapısının, öğrencilere araştırma ve proje geliştirme imkanları sunması sağlanıyor.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 4

Külliyede en çok dikkat çeken yapılardan planetaryumun koltukları tavana bakarken, projeksiyonla tavana yansıtılan uzay görüntüleri gerçek bir gökyüzünü izliyormuş hissi veriyor. Öğrencilerin burada Türkiye'nin uzay hedeflerine yönelik eğitim alması amaçlanıyor.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 5

Geniş kapasiteli kütüphanelerde öğrencilere araştırarak öğrenme fırsatı sunulurken, külliyenin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik laboratuvarları ve uygulamalı atölyelerinde ise gençlerin deneyimleyerek öğrenime erişmeleri hedefleniyor.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 6

Külliyedeki bazı liselerde eğitim öğretim süreci devam ederken, bazılarının ise yakında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 7

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liselerin, uygulama okullarının ve bilim-sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde bin kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve süni çimli iki futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor." dedi.

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 8

KÜLLİYE'DE NELER VAR?

- 3 Anadolu Lisesi
- 1 Fen Lisesi
- 2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atölyeleri
- 1 İmam Hatip Lisesi
- 1 Spor Lisesi
- 1 Bilim ve Sanat Merkezi
- 1 Özel Eğitim Uygulama Okulu
- Türkiye’nin en büyük planetaryumu
- Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları
- 2 Kapalı Spor Salonu & 10 Açık Spor Sahası
- 1 Uygulama Camisi
- 2 Konferans Salonu
- 1 Merkez Kütüphane
- 1 Amfi Tiyatro
- İdari Hizmet Binası & Anasınıfı
- Açık ve Kapalı Otoparklar

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var? - 9
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