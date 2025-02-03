Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var?
Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Eğitim yerleşkesinde, 4 Anadolu lisesi, bir fen lisesi, bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile bir imam hatip lisesi yer alacak. Ayrıca açık ve kapalı spor tesisleri, bilim ve sanat merkezleri ile Türkiye'nin en büyük planetaryumu yerleşkede yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta kendi adının verildiği Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesinin açılışını yaptı.
İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Esenyurt'ta hayata geçirilen külliyede, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere toplamda 345 derslik yer alıyor.