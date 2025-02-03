Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açıldı: Türkiye'nin en büyük lise kampüsünde neler var?

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liselerin, uygulama okullarının ve bilim-sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde bin kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve süni çimli iki futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor." dedi.