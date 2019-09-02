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Esenyurt'ta 4 katlı binada doğalgaz patlaması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

İstanbul'da 4 katlı binanın en üst katında, doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. İGDAŞ ekipleri evdeki doğalgaz borusunun ucunun bağlı olmadığını tespit etti.

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    Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2135 Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
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    Patlama sırasında evde bulunan İbrahim Güneş yaralandı, olayın meydana geldiği daire, çevredeki bazı ev ve araçlarda hasar oluştu.
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    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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    Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralanan İbrahim Güneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
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    Sokak trafiğe kapatılırken, mahallenin doğalgaz akışı tedbir amacıyla kesildi.
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    Olay yerinde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, evdeki doğalgaz borusunun ucunun bağlı bulunmadığını, açıkta olduğunu tespit etti.
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    Mahalle sakinleri de patlamadan önce çevrede doğalgaz kokusu fark ettiklerini ifade etti.
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