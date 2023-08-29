Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım”

FABRİKALAR İDDİALARI REDDETTİ

Her iki tekstil fabrikasının yetkilileri de dumanın kendilerinden değil diğer fabrikalardan salındığını söyleyerek iddiaları kabul etmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onayları olduğunu söyleyen fabrika yetkilileri, şikayetler üzerine daha önce de ölçümler yapıldığını belirtti.

Ayrıca vatandaşların iddia ettiği gibi denetim yapıldığında filtrelerin takılıp daha sonra çıkarılmasının teknik olarak mümkün olmadığı ifade edildi.

Bir diğer tekstil fabrikası ise iddialara cevap vermedi.