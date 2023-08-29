Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım”

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç’ta faaliyet gösteren 3 tekstil fabrikasının bacasından, özellikle akşam saatlerinde yoğun dumanlar yükseliyor. Dumanın kötü koktuğunu, gözlerini ve boğazlarını yaktığını söyleyen mahalleli duruma tepki gösterdi. Mahalleli, duman nedeniyle fabrikaların yanındaki çocuk parkını da kullanamadıklarını söylerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onayları olduğunu anlatan fabrika yetkilileri, şikayetler üzerine daha önce de ölçümler yapıldığını belirtti.

Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım” - 1

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Kıraç’ta faaliyet gösteren 3 tekstil fabrikasının, iddiaya göre akşam saatlerinde çevreye saldığı yoğun duman, mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Sağlıklarından endişe eden vatandaşlar havaya salınan yoğun dumanın çok kötü koktuğunu, gözlerini, boğazlarını yaktığını ve göz gözü görmediğini ifade etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım” - 2

Aileler, fabrika yakınında yer alan çocuk parkını ise kullanmadıklarını anlattı.

Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım” - 3

Birçok yere başvurduklarını ancak bir çözüm bulunamadığını söyleyen Esenyurt Osmangazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Aslan, “Vatandaşın dumandan gözleri yaşarıyor, nasıl halk sağlığına zarar vermez. Bu dumana nasıl temiz deniliyor anlamış değilim. Mahallenin üstünü acı bir duman sarıyor.” diye konuştu.

Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım” - 4

Mahalle sakinlerinden Serengül Şener ise zehir soluduklarını savundu. Evlerinde pencerelerini açamadıklarını anlatan Şener, “Ben KOAH hastasıyım, nefes alamıyorum. Yeter artık buna bir çare bulsunlar. Çoluk çocuk zehirleniyor. Dumanın aşırı derecede kötü kokusu var. Zehir evlerimizin içine giriyor.” ifadelerini kullandı.

Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım” - 5

Astım hastası olduğunu ve 30 yıldır fabrikalarla komşu olduğu söyleyen Meryem Aydın da dumandan şikayetçi. Aydın, “Sesimin halini duyuyorsunuz, biraz daha konuşursam sesim tamamen kesiliyor. Duman zehirledi bizi. 30 senedir bu duman problemi var.” diye konuştu.

Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım” - 6

Çocuklarıyla parkta vakit geçiremediğini belirten Elif Tunalı da fabrikalara yakın bir noktada bulunan çocuk parkını kullanamadıklarını anlattı.

Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım” - 7

FABRİKALAR İDDİALARI REDDETTİ

Her iki tekstil fabrikasının yetkilileri de dumanın kendilerinden değil diğer fabrikalardan salındığını söyleyerek iddiaları kabul etmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onayları olduğunu söyleyen fabrika yetkilileri, şikayetler üzerine daha önce de ölçümler yapıldığını belirtti.

Ayrıca vatandaşların iddia ettiği gibi denetim yapıldığında filtrelerin takılıp daha sonra çıkarılmasının teknik olarak mümkün olmadığı ifade edildi.

Bir diğer tekstil fabrikası ise iddialara cevap vermedi.

Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım” - 8

BELEDİYE YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Esenyurt Belediyesi ise yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, fabrikalarda su buharı ağırlıklı emisyon çıkışlarının olduğu belirtildi.

“Ölçüm şartları sağlanmadığında bacaya bağlı hattın durdurulacağı yazılı veya sözlü olarak işletmelere iletilmişti.” denilen açıklamada, “Bu kapsamda daha önce birkaç defa işletme süreçlerinin durdurulması sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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