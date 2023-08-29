Esenyurt’ta baca tepkisi | “Gaz maskesi dağıtsınlar rahat nefes alalım”
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç’ta faaliyet gösteren 3 tekstil fabrikasının bacasından, özellikle akşam saatlerinde yoğun dumanlar yükseliyor. Dumanın kötü koktuğunu, gözlerini ve boğazlarını yaktığını söyleyen mahalleli duruma tepki gösterdi. Mahalleli, duman nedeniyle fabrikaların yanındaki çocuk parkını da kullanamadıklarını söylerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onayları olduğunu anlatan fabrika yetkilileri, şikayetler üzerine daha önce de ölçümler yapıldığını belirtti.
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Kıraç’ta faaliyet gösteren 3 tekstil fabrikasının, iddiaya göre akşam saatlerinde çevreye saldığı yoğun duman, mahalle sakinlerini isyan ettirdi.
Sağlıklarından endişe eden vatandaşlar havaya salınan yoğun dumanın çok kötü koktuğunu, gözlerini, boğazlarını yaktığını ve göz gözü görmediğini ifade etti.